Impunidad para todos menos para residentes vecinos

Paradojas de la vida, la calle llena de coches, y no pasa nada. Claro, a no ser que seas vecino residente y vengas con la compra. Y, ¿dónde dejamos el coche? No sé, siempre está mal, que si te multan por estar encima de la acera, que si obstaculizas el paso de peatones, etc. Si en teoría puedo por normativa municipal parar treinta minutos, ¿para qué son?, para dar vueltas o dejar la compra, subir los niños a casa.



¡No estaría mal que consensuaran criterios de aparcamiento! No me creo que se obstaculice el paso de peatones cuando la calle esta dentro de zona peatonal. Toda la calle.