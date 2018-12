O incivismo dos conductores non ten límites. Esta fotografía tomouse na rúa Díaz de la Banda, á altura de Cruz Vermella. Como se ve na instantánea, a estrada quedou ocupada por un vehículo, cuxo conductor considerou un bo lugar para estacionar. O increíble da situación foi as horas que o turismo quedou no lugar, dificultado o paso ao resto de conductores, en especial aos que abandoaban o aparcadoiro.