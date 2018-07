Incomprensible

Escribo esta noticia para denunciar lo ocurrido hace unos días en el Posío. Un trailer se pasó más de media hora para intentar entrar en el interior, estuvo el tráfico interrumpido más de media hora, incluso alguna ambulancia se tuvo que desviar por la avenida de Zamora por no poder subir por la calle. Me parece vergonzoso que después de lo ocurrido otro año con el derribo de la columna de la entrada, este año volvemos a las andadas. No la volvió a tirar de milagro, y vuelve estar con grietas de algún golpe. Si se hacen conciertos dentro del Jardín pues muy bien, pero que avisen a los organizadores que ciertos camiones no pueden entrar y traigan palcos o lo que necesiten con camiones más pequeños. Hasta al entrar tuvo que hacer números para no romper ningún árbol. Señores organizadores de las fiestas de Ourense, las fiestas son unos días, el Jardín queda para siempre.