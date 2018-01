Infracciones de aparcamiento sin atención de la Policía Local

Esta fotografía que corresponde a la intersección de avenida Habana y Juan XXIII. Yo veo a un turismo aparcado sobre un paso peatonal, en una zona en la que no existe esa opción. A su lado, un camión de mercancías interrumpiendo parte del acceso al parking subterráneo. Y enfrente, sobre la acera, otro camión de reparto. En esos instantes, un vehículo de la Policía Local enfiló por Juan XXIII pero no vio nada irregular. Delante del vehículo de reparto de la izquierda hay un espacio de carga y descarga ocupado por turismos que tampoco merecieron la intervención de los agentes, debo suponer que no los vieron.