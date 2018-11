Jugando a la penumbra en el Posío

En el Posío cada día ocurre una cosa nueva y en los últimos tiempos no es para bien, sino todo lo contrario. Una de las últimas es la falta de iluminación, por lo que los niños, juegan en el recinto entre la penumbra. Cada día aumentan los focos y las farolas que no funcionan. Algo penoso, porque puntos de luz hay suficientes, pero si no reciben mantenimiento y nadie se preocupa por ello, dentro de poco estará totalmente a oscuras.