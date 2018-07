La jungla del Barbaña no tiene quien la limpie

En el mismo centro de la ciudad de Ourense, en el talud situado entre la vieja carcel del Posío y el río Barbaña existe desde hace tiempo una jungla a la que ningún organismo público se atreve a limpiar. No sé si el problema es dilucidar la propiedad o hay falta de interés, pero si fuera de un particular seguro que buscarían rápido al dueño y de no limpiarlo lo harían y le pasarían la minuta como es la obligación del Concello. Los vecinos de la zona estamos con los dedos cruzados para que a ningún "zumbado" se le ocurra aplicarle un mechero a todo esta "silveira".