La acera, para el que la utiliza

Si no hay sitio donde aparcar en las inmediaciones de casa, la mejor solución que se le ocurrió al usuario del vehículo del fondo fue utilizar la acera como parking privado. Como estas aceras de la avenida do Regato, en Mariñamansa, son bastante amplias y el flujo de viandantes no suele ser elevado, el dueño del coche debió pensar que la acera es para el que la utiliza. Y es que viendo estas actitudes a uno solo se le ocurre la frase "¡olé, tus huevos!".