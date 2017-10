Lamentable estado dunha estrada en Maceda

Este e o lamentable aspecto que presenta a estrada de acceso ós pobos do Concello de Maceda desde o Rodicio á altura da parroquia de Asadur. Levamos anos con ela en mal estado, a pesares de que fai dous foi parcheada, pero con máis grava que alquitrán, o cal agravou máis a situación. Antes do verán o Concello instalóu sinais de obra, polo que os veciños pensabamos que a iban arranxar de novo, pero non foi así. Os buratos que amosa a imaxe están nunha curva e son un peligro para a circulación.