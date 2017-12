A limpeza de Ourense é algo máis que o centro

Ourense centro e casco histórico, preciosos e limpos polo Nadal. Unha boa imaxe da cidade para turistas, sen dúbida. Pero si saimos un pouquiño as aforas hai lugares, como Cudeiro, na imaxe, onde o servizo de limpeza brila pola ausencia ou pola neglixencia dos seus operarios. Cada dia vese máis suciedade e menos traballadores nas rúas, e algúns deles (non todos) escondéndose polas esquinas esperando que acabe a xornada laboral mentras o traballo segue sin facer. Dame mágoa que tendo unha cidade que patrocinamos como destino turístico termal, de esta imaxe por unha empresa ou Concello –non sei quen é o responsable– de abandono e suciedade. Por favor non so hai as zonas turisticas, os demais tamén vivimos en Ourense.