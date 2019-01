Limpieza a las 23,35 horas

Limpiar está bien. Pero a las horas que son, no son idóneas. Señor alcalde aquí vive o malviven ciudadanos ourensanos hartos de esa furgoneta que hace un ruido infernal. Me imagino que por su barrio también irán y nos comprende a los vecinos del Paseo. Ya sabe, la calle de los manteros, músicos, y todos los espectáculos que nos montan aquí y los de la Diputación. Queremos dormir para trabajar y pagar los impuestos (los municipales también), no son horas. A las 22,00 horas en invierno no hay nadie en la calle y no molesta tanto. Usted como garante, como alcalde que es tiene que preocuparse más por sus vecinos. Siento si no le gusta mi artículo pero como salté de la cama del susto, tengo las pulsaciones aceleradas, por ser educado. Claro que me imagino que no estará enterado de todo. Pues que lo sepa y que duerma bien.