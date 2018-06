Lixo e buratos nunha estrada de A Cuña

Quixiera lembrarlle de novo ó Concello de Ourense os problemas de visibilidade e coidado nunha estrada en A Cuña. Os residentes da Cuña da Cima e demais peóns que pasean pola zona teñen visto xa algunha que outra serpe (debido ó bo tempo, nos días de sol saen). Entre estes residentes hai persoas que non colaboran, xa que dificultan a visión co aparcamento de vehículos. Engadir que xa son numerosas as queixas dadas ao Concello, e fan caso miso delo. En representación de tódolos veciños reclamo a necesidade de arranxar a estrada, limpar o lixo que se acumula nas beiras, así como zonas cheas de silveiras que alcanzan alturas superiores a tres metros, e que se fagan responsables e deixen de delegar en outros para cumprir as súas obrigas.