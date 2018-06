Llegó el verano

Ya está aquí el tiempo estival, para disfrutar de los paseos y los juegos en la calle. Esperemos que este año no ocurra como en años anteriores y los niños (y papás y mamás) puedan disfrutar de la piscina municipal de Veiga de Abaixo, en Pereiro de Aguiar, y no tengamos que esperar, "porque no encuentran socorristas". Espero que este año el Concello fuese más previsible y no le pase lo mismo que otros años anteriores, mientras vemos a nuestros hijos mirando el agua de la piscina desde la valla, sin poder disfrutarla.