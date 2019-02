Un local municipal sin uso en Xinzo de Limia

Da pena ver como este local municipal situado situado en las piscinas municipales de Xinzo de Limia comienza a ofrecer un aspecto lamentable debido a su abandono. ¿Si no sirve para nada, por qué no se cede para otras actividades o a otros organismos? Algún grupo político ya reclamó que la Xunta ubicase en él la nueva oficina agraria. No sería mala idea darle otro uso, pues aquí no hay problemas de aparcamiento.