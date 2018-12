A imaxe está tomada na rúa Ladeira en Xinzo de Limia. E non é un caso aislado. Trátase dun mal exemplo de deseño de xardinería que parece alguén puxo de moda na villa. A xente de Xinzo non merecemos está situación. Queremos un pobo cuidado, limpo e humanizado. Non unha tomadura de pelo.