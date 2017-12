Hay gente que no tiene ninguna educación. Una evidente falta de civismo que además se demuestra día a día. Como muestra, un botón, en el barrio de As Lagoas. A menos de diez metros tiene un contenedor de basura, pero este vecino o vecina ha decidido pasar olímpicamente y tirar los desechos en plena calzada. Hay personas de todo tipo, de verdad. ¿Tanto cuesta dejar la ciudad limpia y no ensuciarla?