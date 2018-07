En la avenida de Portugal, en la parte trasera de una casa abandonada a la altura del número 166, existen unas fincas llenas de maleza que por lo que se ve o no tienen dueño o están totalmente olvidadas. Desde el Concello deberían interesarse por este asunto, a pesar de vivir por allí una concejala, a la que o no le interesa el problema o no le hacen mucho caso.