La maleza y marginación en Valdorregueiro

El barrio de Valdorregueiro, en la avenida de Santiago, ya en el rural del Concello de Ourense, se encuentra totalmente olvidado por los regidores municipales. Aparte del peligro que supone la maleza de las fincas que llegan hasta las casas, llevamos más de una semana sin luz pública y sin que ningún técnico del Concello aparezca por aquí para arreglarla. Tampoco hacen caso con la marquesina del autobús, que lleva destrozada desde el temporal de marzo. Y la aceras en la avenida de Santiago, cada vez más estrechas por la maleza que ya las cubre hasta la mitad. Si no somos un barrio marginal, ya me dirán entonces qué somos, porque los impuestos no nos los perdonan.