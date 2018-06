Maleza que obstruye entrada de viviendas

La foto corresponde a la entrada de mi vivienda en Camiño Castela, en pleno casco urbano. La maleza invade lugares de paso, con el consiguiente riesgo de caídas debido al mal estado en que se encuentran. Esta imagen de descuido es la misma en la que se hallan las calles Clara Corral Aller, Baixada do Estanco, Vicente do Seixo, Rúa H, etc. Un barrio olvidado por el Concello, a pesar de encontrarnos a escasos diez minutos de la plaza Mayor.

Los vecinos respondemos con el pago de nuestros impuestos, pedimos corresponsabilidad.