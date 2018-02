Más abandono en el tendido telefónico en Taboadela

En su día envie una foto de un árbol que se tragó literalmente los cables del tendido de teléfonos en el Concello de Taboadela. No solo no hicieron caso del tema, sino que seguimos sumando problemas en la línea, desperfectos de los cuales los técnicos tienen constancia pero nada se hace para solucionarlos. Solo se respetan los acuerdos de cobrarnos e incluso nos informan por correo que a partir del mes que viene nos suben la tarifa de 3 a 5 euros más al mes, pero de las mejoras de los servicios nada se dice, más bien al contrario. Hasta en Consumo se nos dice que nada vamos a conseguir ya que Movistar no quire gastar en las líneas viejas. Pues si es así, que nos pongan fibra, pues al fin y al cabo a 3,5 kilómetros está el polígono de San Cibrao, donde ofrecen ese servicio varias compañías. Este es otro de los claros ejemplos de la dinamizacion del rural de la que tanto hablan los políticos.