Nadie quiere saber nada de este vehículo abandonado

Un vehículo abandonado a la altura del número 4 de la calle Isaac Piñeiro Varela, en Vistahermosa, sin matrícula y con las puertas abiertas, es algo que va más allá de si está bien o mal aparcado (como explica la Policía Local), es un problema de seguridad ciudadana. Los procedimientos no parecen aplicarse igual a todos los ciudadanos. La quejas y las comunicaciones siguen, el tiempo pasa y la inexistencia de solución, el resultado. Desde el 092 confirman que lo saben, pero que no pueden hacer nada. ¿Es que no pueden cerrar ni siquiera las puertas?