Nadie retira un coche quemado en Barrocás

En el conocido como Camiño do Antigo, que une el barrio de Barrocás con la residencia geriátrica de las inmediaciones, está allí aparcado un coche calcinado. No quisiera entrar en si el hecho fue intencionado o fortuito, otras investigaciones lo determinarán, pero mi queja va dirigida a los regidores municipales, puesto que deberían preocuparse en tener limpias las calles. ¿O el problema es que no saben a quién pasarle luego la factura de la grúa?