Ni una papelera en la calle Río Arnoia

Cada vez son más los ourensanos que se animan a compartir su vida con una mascota. En caso de los que tenemos perro no disponemos de zonas habilitadas suficientes, por lo que nos conformamos con dar largos paseos por las aceras de la ciudad. Da la casualidad que en todo el trayecto de Río Arnoia, la zona de tras estación, no existe ni una sola papelera para depositar nuestras bolsas con excrementos, lo que hace que tengamos que pasear la bolsa hasta encontrarnos una papelera y el trayecto no es corto. A los que tenemos perro se nos tacha de incívicos, pero en casos como este no se piensa en nosotros y en los viandantes que como nosotros disfrutan de estas largas aceras.