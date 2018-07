Madrugada del viernes 6 al sábado 7 de julio, por enésima vez se produce una inundación en el transformador situado en la avenida de Buenos Aires, 131, y, como no podía ser de otra manera, parte de la calle se queda sin suministro. Pero, ojo, si tú no pagas la factura que te envían, pues no pasa nada, te cortan el suministro y ya está todo arreglado. O sea, a seguir sufriendo. ¡Es lo que hay!