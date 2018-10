Otra vez la avenida de Pontevedra

Cuando no es la cerveza son los libros de ocasión, y cuando no es una feria de la salud es un mercado de flores. Los residentes en la zona de la avenida de Pontevedra tenemos que lidiar cada semana con unos okupas que van cambiando de cara y nombre, pero que siempre cuentan con el beneplácito del Concello de Ourense. Sin ánimo de criticar a los empresarios y trabajadores que buscan nuevas vías de exposición para sus negocios, ¿no resulta excesivo, y totalmente desquiciante, este continuo carrusel de eventos? La última gota, esta iniciativa de los placeros; que tras ocupar la Alameda han extendido este fin de semana su colonización unos metros más allá. ¿No sería más inteligente haber montado sus puestos de flores en otro sitio que no fuese justo al lado del emplazamiento habitual de sus negocios? Cousas veredes...