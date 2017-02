Ourense, la ciudad más permisiva con las infracciones

La foto corresponde a la rotonda de Salvador de Madariaga y Pura y Dora Vázquez, debajo de la avenida de Portugal. Todos los días, pases a la hora que pases, te encontrarás vehículos aparcados en la rotonda. Tengo entendido que en una rotonda no se puede aparcar, pero el vivir en Ourense, pasear por sus calles y ver lo que todos los días veo, me hace pensar si de nuevo debo acudir a la autoescuela. Es difícil encontrar una ciudad con más permisividad. No son hechos aislados, hay un montón de puntos en la ciudad donde las infracciones contra la ordenanza de tráfico son conocidas y se consienten. ¡Ay! Policía Local, ¿de lado de quién estás? No sois políticos, haced cumplir la ordenanza y haceos respetar, que no os pagan para ir de buen rollo, que las calles están llenas de trabajo por hacer. ¿O no es vuestra competencia?