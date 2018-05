Ourense, única en termalismo y abandono de la zona

Parece mentira que nuestros políticos nos vendan la moto diciendo que somos únicos con el termalismo, pero todo lo bueno que vendemos no va acompañado del adecentamiento de la zona, pues está todo totalmente descuidado. Con imágenes como la que acompaña este comentario me da vergüenza decir que soy de Ourense. En la zona termal brillan las hierbas y las "silvas" crecen sin control, y no hablemos de los baches que hay en los accesos.