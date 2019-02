Las papeleras se rompen solas en As Lagoas

Imagen desoladora la que ofrecía esta papalera rota y con todos los desperdicios que contenía esparcidos por la rúa As Lagoas, en Ourense. Si hiciera viento, podríamos decir que ese había sido el problema que lo originó. Pero no. No había viento, jornada de calma meteorológica. ¿Conclusión? Si nadie fue, será que a las papeleras les da por romperse solas y esparcir su contenido hartas de tanto peso. Pero no. Me da que por ahí pasó más que un vendaval.