El parking más caro y con plazas diminutas

Hoy tuve que ir al hospital y debido al tiempo había mucho tráfico y por tanto muchos coches. No me quedó otra que meter el coche en el parking, era una odisea aparcar, casi todas las plazas llenas. Bueno aparqué donde pude, menos mal que tengo un coche pequeño. Como se puede apreciar en la foto, del lado derecho no pude meter el coche más para atrás por que daría con el espejo a una columna, y del lado izquierdo me quedó justo un palmo para poder salir del coche... es indignante pagar casi 4 euros por 2 horas de estancia en esa ratonera.