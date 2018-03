Un párking momentáneo en el Casco Viejo

Quería denunciar la permisividad con los no residentes en el Casco Histórico. Si uno es residente le piden todo tipo de documentación, pero si no eres residente te dejan taponar garajes y portales. En muchas ocasiones, somos insultados por los padres que van a recoger a sus hijos a un colegio cercano. ¿Adivina cuál es? Otra cosa que no entiendo es que si las plazas escolares se otorgan por proximidad, ¿cómo es que van en coche?