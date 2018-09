Parque destrozado en San Froilán

O parque de San Froilán, ó que se accede dende a rúa do mesmo nome, fronte a estación Empalme de A Ponte, atópase dende fai unha boa tempada nun estado deleznable. A rapazada xa forma figuras co escombro composto sobre todo por losetas soltas, por non falar tamén dos ferros soltos en cada bancada destrozada. Os parques de Ourense non só son do centro, os dos demáis barrios hai que coidalos, xa que os veciños merecemos o mesmo respeto.