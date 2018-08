El Parque Infantil se inaugurará al finalizar el verano

Parque de la Alameda do Cruceiro, conocido también como Parque Infantil. Por lo que podemos comprobar, se encuentra terminado desde hace varios días, pero según obreros de dicho parque no abrirá hasta que la gente del Concello, que está de vacaciones, vuelva a finales de mes. O sea, hacemos un nuevo parque con juegos infantiles con agua para refrescarse y lo van a inaugurar cuando acabe el verano. ¿Qué oportunos, no?