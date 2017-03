Los parques deberían estar limpios a primera hora

Me llama la atención que, pasadas las diez de la mañana, en un día de semana, un parque público al que acude tanta gente como es el Posío se encuentre con tanta suciedad como muestra la imagen. El problema no es que alguien hiciera botellón a esa hora y se fueran dejando los restos. No. El problema es que la basura era de la noche anterior y el servicio de limpieza todavía no había pasado por allí. ¿No es un poco tarde para limpiarlo? Cada vez entendemos menos el funcionamiento de algunos servicios municipales.