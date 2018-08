¿Qué pasa cos hórreos en Riodebodas, Paderne?

Señor alcalde do Concello de Paderne de Allariz, Ourense. Como ven sabe vostede, no lugar de Riodebodas, parroquia de Sanxés, había unhos hórreos, que xunto cos petroglifos e a aira formaban conxunto protexido por Patrimonio. Na Semana Santa do pasado ano, os devanditos hórreos desapareceron. Despois das indagacións pertinentes por parte de Patrimonio e da Policía Autonómica, no mes de agosto do pasado ano, os hórreos retornaron ao seu lugar. Señor presidente do Concello de Paderne, onde están as pedras? Teñen un escrito do servizo de Patrimonio do pasado mes de marzo no que insta a colocar as pedras de novo no seu lugar de orixe, así como a limpeza da contorna. Espero que atope as pedras e limpe o lugar.