El paseo del Barbañica a punto de derrumbarse a la altura de “Os Ponxos"

El abandono del paseo del Barbañica entre O Polvorín y A Valenzá es más que evidente desde hace años, en lo que destaca especialmente el mal estado del río que está demasiado poblado de árboles que no deberían estar ahí y que seguramente causen problemas si sube el caudal. Sin embargo, recientemente ha comenzado a derrumbarse una parte del paseo a la altura de "Os Ponxos", tal y como se puede apreciar en la fotografía.

Es cuestión de días o de que caiga un buen chaparrón que se termine de derrumbar. Esperemos que, si eso ocurre, no esté nadie paseando por allí en ese momento. Es cierto que hay una valla y un trozo de cinta para señalizar esto, pero un paseo por la zona basta para comprobar que no es una señalización suficiente.