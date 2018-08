El paso de peatones, nueva zona de carga y descarga

La fotografía recoge un hecho ocurrido a finales de julio, en la intersección entre las calles Zurbarán y Picaso, en O Couto. Se observa la parte posterior de un transporte que viene a descargar. El conductor, en una calle en la que no hay zona de carga y descarga, ni corto ni perezoso opta por estacionar en pleno paso peatonal y allí se tiró todo el tiempo necesario para realizar el trabajo. Vista la impunidad con la que algunos actúan, ¿deberíamos los demás hacer lo mismo? Por esta regla de tres, si a mí me roban, automáticamente me siento legitimado para robar yo también. Si alguien me impide estacionar en una zona que está reservada para ese fin, como compensación, se me deja aparcar en la zona más próxima a mi destino, esté habilitada o no, para ello. ¿Nos lo consentiría la Policía Local? A lo mejor el trabajo que viene a hacer el transportista es de tal importancia que si el resto de la población ha de perder sus derechos, se pierden y punto. ¡Viva la inacción y la desidia en la que está sumida esta ciudad!