Los vecinos de la calle Greco, en el barrio ourensano de O Couto, o quienes pasan a diario por este lugar, están hartos de que los vehículos ocupen el lugar destinado a los peatones. No es un problema nuevo, pues ocurre casi a diario con algunos camiones de reparto, lo que nos lleva a preguntarnos si la ley no es igual para todos. Por ello, de continuar la cosa así, los peatones tendremos que aprender a volar si no queremos sortear toda clase de obstáculos para continuar nuestro camino.