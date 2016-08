Lamentable el estado en el que nos vemos los enfermosque acudimos al centro de salud de O Carballino. Como se aprecia en la foto, los trabajadores que están reformando el tejado tiran las tejas al contenedor "afinando la puntería", con lo que saltan trozos de cascotes a nuestros pies. Y ya no comento nada de que no tengan accesorios de seguridad como arnés o cascos etcétera. Espero que el señor alcalde cuide que no haya percances.