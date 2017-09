Piscinas pechadas en Muíños sen avisar

Os usuarios das piscinas do concello de Muíños non puideron darse un último chapuzón de verán. Sen previo aviso e co cartaz do horario sen cambios, tivemos que dar a volta ó encontrarnos coas instalacións pechadas. Despois de ser das máis caras da contorna, non cumpren coa cidadanía e obrigan aos veciños a desprazarse ao concello de Calvos, que ademais ten entrada gratuita. No cartel da foto, coa piscina pechada, pode comprobarse que o horario non avisa de tal cambio.