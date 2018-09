Na fotografía que se adxunta podemos ver o estado da baixada que atopamos pegada a iglesia de Vistahermosa. Leva anos en moi mal estado, o pavimento está todo levantado e nadie fai nada por arranxalo. Pido que non quede no olvido, xa que o paso que vai o deterioro, chegará un momento no que sexa totalmente imposible transitar por esa zona. Así que ao que corresponda, que poña solucións.