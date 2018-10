Pobres traseras de la avenida de Portugal

Quién te ha visto y quién te ve. Quienes tenemos ya unos cuantos años, y no hay que remontarse a más de unos cuantos lustros, veíamos unas traseras de la avenida de Portugal convertidas en unas fértiles huertas con toda clase de productos y árboles frutales. Ahora, por desgracia, es una pena ver lo que ocurre con el abandono de estas fincas llenas de maleza. Si no van a limpiarse, ¿por qué no las incorporamos como parque?