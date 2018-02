La Policía Local debería cuidar sus formas

Dejar el coche de la Policía Local aparcado en doble fila al final de la calle Curros Enríquez no es un buen ejemplo hacia el resto de conductores de Ourense. El ciudadano de a pie entiende que si no tiene encendidas las luces es que no está realizando una intervención de urgencia, por lo que a saber en qué estarían ocupados los agentes para dejar el vehículo de esa manera que hasta podría ser un obstáculo para el tráfico rodado. Cuidar las formas es muy importante para evitar luego interpretaciones que pueden ser erróneas.