O porco e o seu can, pola avenida de Portugal

Hai un porco que pasea a cotío ó seu can pola avenida de Portugal regalando, estampas como estas, na que tanto veciños coma viandantes deben andar sorteando as deposicións do animal se non queren pisar nelas para logo repartir o cheiro pola cidade ou levalo pra casa. A Polícia Local debería tamén obrigar os donos das mascotas a que portasen unha bolsa para recoller as deposicións. Depois queixemonos do estado la ciudad, cando cada un debería por un pouco da súa parte.