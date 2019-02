Na fotografía podemos observar como na mesma cidade de Ourense existen pozos mal sinalizados e mal tapados, neste caso o atopamos na zona de As Lagoas, preto do Campus Universitario o lado do edificio da Xunta. Non pasa nada ata que pase unha desgracia. Evitémola antes de que ocurra pondo solución da maneira máis rápida e efectiva posible.