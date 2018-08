O pracer de pasear polas beirarrúas de Lamas, en Xinzo

Dar un paseo polas beirarrúas do pobo de Lamas, no concello de Xinzo de Limia, resulta un pracer sobre todo para as persoas maiores que se aventuren por elas. Como pode comprobarse polas imaxes, hai tramos en que están totalmente desfeitas, sendo necesario refacelas de novo, mentras que noutros lados necesitan que os operios lles dean ademáis unha limpeza, pois por entre as losetas medran toda clase de herbas, o que axuda a que terminen levantándose. Nos sei a que administración pertencen, pero o que sí lle pediría o Concello de Xinzo é que axilice os trámites para o seu adecentamento.