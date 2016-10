Que mal queda, por poca cosa, el organismo que renovó parte del asfalto en la Rúa do Vinteún de Ourense. Asfalta prácticamente el ancho de la vía y deja un carril. Puede que para lo que se utiliza no fuera totalmente necesario, pero da la sensación de que fueron en plan ahorrador y que los vecinos de ese margen no pagan sus impuestos. Qué poco cuesta hacer las cosas bien y de esa manera contentar a todos.