¿Quién tendría la culpa en caso de accidente en Dalí?

Fotografía tomada en la calle Dalí, intersección con calle Ervedelo. En esa esquina hay un paso peatonal y una parada de bus. El autobús, puesto que el espacio para parar está ocupado por un vehículo comercial, no se acerca a la acera de modo que ocupa el único carril existente. Las personas deben subir o bajar del bus, no desde la acera sino desde la calzada (menos mal que no había ningún usuario en silla de ruedas). El autobús, además y dada su longitud, ocupa la casi totalidad del paso peatonal. Si en estas circunstancias anómalas (pero tan habituales en nuestra ciudad) se produjese un accidente, ¿quién daría un paso al frente y diría, "yo soy el culpable"?