Recogida de contenedores de madrugada

Desde el mes de julio la empresa Escor realiza la recogida del contenedor de basura situado en la parte nueva del hospital a las 4 de mañana, dos veces por semana. Considero que no es la hora más idónea para realizar estos trabajos, no se está respetando las horas de sueño y descanso de los vecinos de los edificios situados en frente ni la de los enfermos. Hemos hablado con la empresa pero se niega cambiar los horarios. También les puedo decir que he hablado con Ferrovial Servicios y me han derivado a Logística del Sergas, el cual me ha dicho que se lo iba a sugerir a Escor pero no podía hacer nada más. El otro contenedor que tienen en la parte vieja del hospital, según me han informado, lo suelen recoger sobre las once de la mañana