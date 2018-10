Riesgo sanitario en un edificio del Paseo

Quisiera denunciar un caso de riesgo sanitario dentro de mi edificio. Concretamente se trata del patio de luces. He intentado hablar con la propiedad, que es del Obispado de Ourense, pero nadie me hace caso. Me gustaría limpiarlo yo misma, pero es imposible acceder a él, aparte de que a mis 78 años no procede que me exponga a dicha actividad. En la imagen se puede apreciar el deplorable estado del que hablo; pájaros muertos, excrementos de todo tipo, y una descomposición acumulada durante más de cinco años.