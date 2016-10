Rodas abandonadas no Parque dos Pulmóns

Hay que perseguir a estos delincuentes que son capaces de deixar este montón de rodas tirado xunto a este grupo de contenedores no Parque dos Pulmóns, na rúa San Rosendo, no barrio ourensano de A Ponte. Nesta zona é habitual ver tirados polas beirarrúas colchós, mobles, ordenadores, pero o da foto xa non é normal. ¿Esta xente non sabe que todolos martes pola mañan está o camión do punto limpo neste parque? Ou non o sabe, ou lle da exactamente igual.