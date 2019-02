Unha rúa con problemas de alumeado en San Francisco

Achego unha foto da rúa Coto Novelle, no barrio de San Francisco. Nesta rúa o Concello de Ourense castíganos ata unha semana sen alumeado público. O venres 1 de febrero chamamos ao Concello para comunicalo, o lunes día 4 volvemos a chamar pero unha semana despois non foran quenes de arranxar o problema. O que máis molesta e que despois de tantos avisos nos contestaran que non tiñan constancia. ¿Qué fan entonces cos avisos? ¿Tiranos a papeleira? Os veciños só pedimos respeto e atención.